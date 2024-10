Cornate, il cadavere riemerso dall’Adda è quello di Matteo Rivolta

Il corpo riemerso mercoledì pomeriggio dalle acque dell’Adda a Cornate è quello di Matteo Rivolta, il 31enne di Desio scomparso una settimana fa da casa. Qualche ora dopo il ritrovamento del cadavere nel fiume, i famigliari del giovane brianzolo sono stati allertati per il riconoscimento che ha dato esito positivo. All’angoscia, dunque, si è sostituito il dolore. Dei parenti, degli amici e di un’intera comunità che da giorni si era stretta attorno alla famiglia del 31enne sparito nel nulla da mercoledì 23 ottobre. La sua auto era stata ritrovata in via Airoldi, a Paderno d’Adda, alle 19 dello stesso giorno: nessun messaggio, nessun biglietto. Ma la sensazione di un triste epilogo. “Non si era mai allontanato prima, non ha problemi di salute, potrebbe essersi trovato in difficoltà”, avevano detto i parenti più prossimi.

Resta ancora senza nome, invece, l’altro cadavere restituito sempre ieri dal fiume a Paderno d’Adda, a pochi metri di distanza da Cornate.