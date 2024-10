Giallo a Parabiago: un cadavere riaffiora dall’Olona

Parabiago (Milano), 27 ottobre 2024 – Tragico ritrovamento questa mattina, domenica 27 ottobre, a Parabiago, in provincia di Milano. I vigili del Fuoco sono intervenuti per recuperare il cadavere di un uomo avvistato stamattina nelle acque del fiume Olona a Parabiago.

L’allarme è scattato intorno alle 8 di stamani, dopo l’avvistamento nel corso d’acqua. I pompieri sono intervenuti con i loro mezzi avvenuto all'altezza di via Marconi. Ancora da accertare le cause del decesso e l’identità della vittima, di cui al momento non sono note le generalità. Solo una settimana fa si era registrato un altro tragico avvistamento nelle acque dell’Olona, a Nerviano, nella zona del ponte di via Toniolo.