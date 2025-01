Imbocca strada contromano e centra un’auto parcheggiata poi scappa. Non aveva fatto i conti con le telecamere: scatta la maxi multa

Villasanta (Monza e Brianza), 31 gennaio 2025 – Contromano nel cuore del centro storico di Villasanta finisce contro una vettura parcheggiata e, invece di fermarsi, scappa sperando di farla franca. Non è stato così per un automobilista di Monza, invero anche un po’ ingenuo perché non aveva considerato di aver fatto tutto sotto le telecamere di videosorveglianza del Municipio. Grazie al lavoro di ricostruzione degli agenti, infatti, la polizia locale di Villasanta ha individuato l’automobilista che sabato mattina scorso aveva causato un incidente, danneggiando un veicolo privato e poi abbandonando il luogo del sinistro.

Era successo intorno alle 7.30 di sabato 25 gennaio in via Camperio, la strada che passa davanti alla secentesca dimora di proprietà comunale. L’automobilista, un cittadino di Monza, stava transitando lungo via Veneto in direzione del centro di Villasanta quando, arrivato all’incrocio con via Camperio, ha intrapreso quest’ultima contromano e, dopo aver perso il controllo della sua vettura per ragioni non note, ha urtato una Cupra ferma nello stallo di sosta, per fortuna senza conducente a bordo. Anziché fermarsi, l’automobilista di Monza si è però appunto dato alla fuga. Durante la mattina, il titolare dell’auto danneggiata ha scoperto cos’era successo alla propria macchina e si è rivolto alla polizia locale.

Gli agenti hanno valutato il luogo dello scontro e raccolto i frammenti attribuibili al veicolo fuggito. In questo modo sono riusciti a risalire a marca e modello: era stata una Ford Fiesta. L’analisi delle registrazioni delle telecamere ha poi permesso di individuare la macchina e la relativa targa. Entro la mattinata, gli agenti della polizia locale, guidata dal comandante Maurizio Carpanelli, hanno rintracciato in proprietario della Ford Fiesta presso la sua abitazione e controllato la sua vettura. Il veicolo risultava danneggiato in modo compatibile con i pezzi rinvenuti sul posto. All’automobilista monzese sono stati contestati il transito contromano, l’aver causato l’incidente, il non essersi fermato e l’aver perso il controllo del mezzo. Alla fine dovrà pagare una sanzione di circa 500 euro e dovrà poi rispondere dell’incidente.