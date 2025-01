Auto taglia la strada alla moto. Grave il centauro di 66 anni

Un’auto svolta a destra per infilarsi in un parcheggio. Con tutta probabilità non si accorge di una moto che avanza di fianco: le taglia la strada e l’uomo in sella cade, atterrando su paletti di metallo. Immediati i soccorsi. Il centauro, di 66 anni, viene trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. È successo ieri alle 9.10 lungo i Bastioni di Porta Venezia, accanto ai Giardini Montanelli, in direzione piazza Oberdan. In serata il sessantaseienne era in prognosi riservata, non in pericolo di vita ma sedato e incosciente, con traumi alla colonna vertebrale. Sono in corso esami medici per valutare l’entità dei danni.

La polizia locale intanto è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, anche con l’aiuto delle telecamere della zona. I ghisa sono stati ore sul posto per i rilievi e, stando a quanto emerso al momento, i due mezzi viaggiavano nella stessa direzione quando l’auto ha svoltato a destra cercando di inserirsi in un’area di sosta. Di fianco c’era però la moto, che viaggiava accanto alle vetture in coda. Con la manovra improvvisa, la macchina avrebbe tagliato la strada al motociclo, all’altezza del palo luce 22. L’uomo in sella non avrebbe fatto in tempo a frenare, urtando il mezzo sul fianco destro e poi cadendo a terra. E lì è rimasto. Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia locale.

Il conducente della dueruote sarebbe atterrato sopra alcuni paletti di metallo che delimitano il parterre verde lungo i Bastioni. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato con la massima urgenza all’ospedale Niguarda. Ieri sera era ancora in prognosi riservata.