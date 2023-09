Monza, uno su cinque al volante ubriaco o drogato nel weekend

Monza, 19 settembre 2023 - Una ventina di persone controllate. Cinque trovate con un tasso alcolemico fuori norma nel sangue o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Uno su cinque. Il 20%.

Questo il quadro sconfortante che esce dall’ennesimo fine settimana di controlli effettuati dagli agenti della Questura di polizia di Monza. Anche lo scorso weekend è stata messa in opera dagli agenti agli ordini del Questore Marco Odorisio l’attività di controllo sulle strade diretta a ridurre il fenomeno della incidentalità stradale causata dalla guida in stato di alterazione da alcol o sostanze psicoattive.

Il personale della polizia di Stato, della Polizia Stradale di Monza e di Arcore, nonché dell’Ufficio Sanitario di Milano, hanno svolto, durante la notte tra il 16 ed il 17 settembre. un posto di controllo. Nell’occasione è stato utilizzato un Iveco Jumper allestito quale ufficio mobile della polizia di Stato che, grazie a un gruppo elettrogeno, riesce ad alimentare tutto il necessario per il funzionamento di pc, stampanti e altre apparecchiature operative. Tra queste, è stato utilizzato il Drugtest 5000, strumento che permette, con l’ausilio del medico e di un infermiere della polizia di Stato, di verificare l’eventuale presenza di sostanza psicoattiva sul conducente controllato.

Il precursore viene fatto inumidire con la saliva del conducente e poi sottoposto al controllo dello strumento. All’esito della positività (tra gli altri sono testati cocaina, eroina e thc, vale a dire la cannabis) vengono prelevati due tamponi che vengono successivamente spediti al Laboratorio di Tossicologia Forense per la verifica definitiva, mentre lo stato di alterazione è certificato dal medico sul posto.

Durante i controlli su una ventina di conducenti, sono risultati positivi all’alcol quattro conducenti (di cui tre per la presenza di una quantità di alcol superiore allo 0,8 gr/lt e uno nella fascia relativa al superamento del limite dello 0,5 gr/lt), due dei quali anche all’assunzione di sostanze psicoattive, in particolare cocaina. Inoltre, un conducente è stato colto in stato di alterazione per le sole sostanze stupefacenti. In questo caso il Drugtest 5000 ha rilevato la presenza di tracce di Thc sulla saliva.