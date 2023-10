Alla guida dopo aver consumato droghe, nei guai tre conducenti: patenti ritirate a Monza

Monza, 31 ottobre 2023 - Due avevano fumato cannabis, 1 aveva tirato cocaina. Su 8 test a campione ad automobilisti, una percentuale preoccupante. Anche lo scorso weekend la polizia di Stato, nell’avvicinarsi della giornata mondiale dedicata alle vittime della strada che sarà il 19 novembre, ha organizzato un servizio diretto all’attività di prevenzione della guida in stato di alterazione da alcol o da sostanze psicoattive. Nella notte tra venerdì e sabato, gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale di Monza, hanno presidiato il capoluogo svolgendo controlli a tappeto nel centralissimo viale Brianza, proprio in prossimità dell’ingresso della Villa Reale.

Le forze messe in campo sono state numerose grazie anche alla presenza delle pattuglie della polizia Stradale di Monza e di Arcore, oltre al personale sanitario messo a disposizione dall’Ufficio Sanitario della polizia di Milano. Quest’ultimo, all’interno dell’Ufficio mobile (un Iveco Jumper corredato da torre di illuminazione), ha svolto le verifiche concernenti l’eventuale alterazione dei conducenti a seguito dell’assunzione di sostanze psicoattive. Di qui, appunto, i tre conducenti risultati positivi all’apparecchiatura Drager Drugtest 5000 a cui è stata ritirata la patente in via cautelativa.

La notte di controlli ha avuto anche supporto dei cani antidroga della polizia locale di Monza; una modica quantità di hashish è stata sequestrata a tre conducenti. In conclusione, su un totale di circa una cinquantina di controllati, sono state contestate 7 violazioni al Codice della strada, di cui una per il rifiuto al controllo (con conseguente sequestro del mezzo) e 3 per alcol oltre i limiti nel sangue (nella fascia amministrativa tra 0,51 e 0,80 gr/lt). Tre sono stati anche i ritiri preventivi della patente ai conducenti sui quali è stata rilevata sostanza stupefacente nei prelievi salivari. Poco più di 12 i grammi di hashish sequestrati.