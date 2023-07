Controlli della Polizia a Monza, trovato un cittadino egiziano soggetto socialmente pericoloso

C’è chi beveva birra in mezzo alla strada e poi ha espletato i suoi bisogni fisiologici tra le auto, chi trasportava un bambino in auto senza averlo legato sul seggiolino e una comitiva di ragazzi urlanti sotto le finestre delle abitazioni. Notti di controlli della polizia e dei vigili in centro e nella zona della stazione ferroviaria, tra via Artigianelli, piazza Diaz, piazza Mazzini e piazza Indipendenza. I servizi sono stati svolti con equipaggi della questura, del reparto prevenzione crimine Lombardia e della polizia locale. Sono state controllate 98 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, sono stati effettuati 5 posti di controllo e monitorati 35 veicoli.

È stato trovato un cittadino egiziano nei confronti del quale era stato disposto un provvedimento di foglio

di via obbligatorio da Monza

in quanto soggetto socialmente pericoloso. Gli agenti pertanto lo hanno accompagnato in questura. Un cittadino peruviano è stato sorpreso mentre urinava dietro una macchina: per lui è scattata la sanzione di 500 euro e l’allontanamento da Piazza Indipendenza.

Numerosi controlli sono stati effettuati in piazza Duomo lungo i portici, dove è stata spesso segnalata la presenza

di numerosi giovani, con tanto di bottiglie di vetro abbandonate per terra,

con i relativi pericoli e degrado.

Ale.Cri.