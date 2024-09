Controlli a tappeto. Multati un ubriaco e sedici automobilisti

Gli agenti della polizia locale di Seveso continuano a presidiare il territorio con un progetto finanziato da Regione Lombardia. Nell’ambito del progetto Smart gli agenti delle diverse stazioni di polizia locale hanno messo a segno in modo capillare dei controlli straordinari del territorio. A Seveso sono stati impegnati sei agenti, ed è stato realizzato un controllo di un bar al quale è stata applicata una sanzione amministrativa per un‘inosservanza burocratica. Controlli a tappeto anche nella stazione ferroviaria di Seveso, dove sono stati contestati quattro verbali, di cui tre per violazione dell’ordinanza sull’alcol e uno per ubriachezza manifesta e notificato un ordine di allontanamento. Non solo. In via Colombo e corso Isonzo sono state controllate 35 auto, i cui conducenti sono stati sottoposti ad alcoltest. In totale sono stati contestati 16 verbali per violazioni al Codice della Strada. Inoltre, sono state controllate le zone di bivacco, anche a fronte delle telefonate di segnalazione ricevute da parte dei cittadini. I servizi continueranno anche nelle prossime settimane con gli stessi obiettivi e interessando tutte le zone sensibili della città.

Sonia Ronconi