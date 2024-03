Controlli a raffica con i cani. Polizie locali: l’unione fa la forza. Identificate 40 persone, un Daspo

Un’altra operazione congiunta tra le due polizie locali di Seveso e Meda per un controllo del territorio con unità cinofile. Nell’ambito della convenzione stipulata tra le polizie Locali di Seveso e Meda (rispettivamente comandate da Roberto Curati e Claudio Delpero) sono stati effettuati una serie di controlli mercoledì tra le 17 e le 21. Con il coinvolgimento di circa 10 operatori di cui due in abiti civili e l’aiuto di cani dell’unità cinofila sono stati controllati i parchetti di via Brianza a Meda, gli edifici della scuola in disuso di Baruccana (ex plessoToti), un esercizio pubblico nel centro cittadino di Seveso e l’area antistante la stazione ferroviaria in piazza Mazzini. In totale sono state controllate 40 persone. Non sono state rilevate violazioni in tema di stupefacenti, sono state applicate cinque violazioni amministrative e è stato avviato un procedimento per un Daspo urbano. Questa tipologia di servizio si inserisce nel quadro di controlli condivisi nei due comuni e dimostra ancora una volta quanto la collaborazione tra enti sia efficace per una azione sempre più capillare e mirata.

"Come Amministrazione comunale vogliamo fare un plauso alla straordinaria capacità della nostra polizia locale per avere accettato e condiviso, mettendolo in pratica quotidianamente, l’indirizzo di combattere ogni forma di illegalità nella nostra città e, in particolar modo, di contrastare lo spaccio di stupefacenti - ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Marco Mastrandrea -. L’operazione di mercoledì sera conferma ulteriormente la bontà della convenzione avviata con la polizia locale di Meda recentemente allargatasi, su espressa richiesta, a quella di Limbiate. La sinergia delle competenze umane e di mezzi continua a dare risultati sempre più soddisfacenti".

Sonia Ronconi