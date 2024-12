Controlli, 10mila euro di multe al market

Una notte di controlli. Tante multe, una da oltre diecimila euro a un mini market con cibo scaduto. Super-lavoro per i 53 agenti impegnati sulle strade di Monza e dei comuni limitrofi nell’ambito del progetto “SMART 2024 - Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio”, promosso da Regione Lombardia. Monza capofila insieme ai Comuni di Seregno, Arcore, Usmate e Concorezzo.

La maxi operazione tra le ore 20 di sabato e le ore 3 di domenica. Al servizio ha partecipato un equipaggio della polizia stradale di Arcore. particolare è stato impiegato personale del comando di Monza anche sui comuni di Usmate Velate e di Concorezzo; una pattuglia di Monza è stata aggregata al contingente di Seregno e viceversa una pattuglia di Seregno è stata aggregata al contingente monzese. Inoltre è stato organizzato un gruppo specializzato in materia di polizia annonaria e commerciale, composto da personale di Monza; coinvolti l’ufficiale responsabile dell’ufficio tutela del consumatore e delle imprese e cinque agenti. I controlli eseguiti a Monza, nel quartiere San Rocco, hanno portato all’accertamento di 16 violazioni per un importo di circa 2.400 euro; inoltre sono stati individuati due lavoratori senza contratto. Il controllo ad Arcore è stato dedicato a un minimarket: oltre 10.000 euro le violazioni accertate legate in particolare alla scorretta conservazione dei cibi e alla mancanza di etichettatura. Personale dell’Ats ha proceduto al sequestro di diversi sacchi di alimenti tra pesce, carne, dolciumi e scatolame.

Complessivamente il servizio ha portato al controllo di 237 persone, 234 veicoli, 205 conducenti sottoposti a controllo alcolemico e tossicologico; in totale sono state accertate 35 violazioni al codice della strada e sono state ritirate due patenti ma nessun conducente controllato è risultato positivo ad alcol test o drug test. La polizia locale di Seregno fra negozi e ristorazione ha dato multe per 1.000 euro. "I risultati di questo sabato - afferma l’assessore alla polizia locale Ambrogio Moccia - dimostrano l’importanza e l’efficacia di portare a più riprese sulle strade occasioni di controllo in cooperazione tra enti e quindi massimizzandone la capillarità. Queste sperimentazioni di controllo congiunto e diffuso contribuiscono a raggiungere una miglior sicurezza stradale, a tutela della legalità e della sicurezza di tutti gli utenti della strada".

Da.Cr.