Consiglio dei Giovani. Le elezioni si avvicinano

Conto alla rovescia ad Agrate per le elezioni del Consiglio dei Giovani, le candidature devono essere presentate entro l’11 gennaio, le votazioni si terranno il 25. Unico requisito, avere tra i 15 e i 26 anni. La città che tantissimi anni fa fece propria l’iniziativa di affiancare l’aula degli adulti con quella dei piccoli, ha spostato un po’ più avanti l’età rispetto ai ragazzi delle medie e delle elementari delle prime volte. Un modo per avvicinare un’altra fascia critica della popolazione alle istituzioni e anche per ascoltarne i consigli. Il parlamentino gemello, infatti, propone progetti e spunti su temi cari agli under 30. "Il Consiglio dei Giovani nasce per dare voce alle idee, lavorare su interventi concreti e contribuire alla crescita della comunità - dice il sindaco Simone Sironi -. Un’opportunità unica per confrontarsi e sviluppare competenze, avvicinandosi al funzionamento della macchina pubblica". Le elezioni si terranno il 25 gennaio in Sala Expo alla Cittadella della Cultura dalle 14 alle 18.30. Per informazioni riccardo.sala@comune.agratebrianza.mb.

Bar.Cal.