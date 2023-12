Consigli pratici e numeri utili anche per i selvatici . La brochure del Comune

Tutti schierati per la tutela degli amici a quattro zampe e, in generale, di tutti gli animali in pericolo di vita. “Ci siamo anche Noi!“ è il nome della nuova campagna appena lanciata dal Comune di Seveso a tutela dei diritti per gli animali. L’Ufficio ecologia, ambiente e Bosco delle Querce ha realizzato una brochure per informare e sensibilizzare la cittadinanza fornendo i recapiti degli enti che sul territorio si occupano della protezione animali, a partire dalla sezione di Monza e Brianza dell’Enpa, che tra i vari servizi offre quello, gratuito, di pronto intervento per il soccorso di animali feriti. Una sezione del volantino indica anche a chi rivolgersi e come comportarsi nel caso di animali domestici vaganti, feriti o in difficoltà, animali morti domestici non di proprietà e animali morti selvatici, di animali selvatici feriti o in difficoltà sia su suolo pubblico che privato, di cani e gatti di proprietà e di colonie feline.

Il Comune di Seveso, nella realizzazione della brochure, si è ispirata alla Dichiarazione Universale dell’Unesco dei Diritti degli animali stilata a Parigi nel 1978, promuovendo la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile per l’ambiente e condannando qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti come i maltrattamenti e l’abbandono.

Sonia Ronconi