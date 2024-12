Confcommercio premia Paolo Perego

Paolo Perego è l’“Imprenditore emerito“ di Confcommercio a Vimercate. Il titolo assegnato a una figura di spicco nel panorama di attività e negozi va a un volto davvero noto in città, con le sue vetrine di casalinghi in piazza Castellana. Perego è un punto di riferimento da 50 anni per tutte le famiglie, era il 1974 quando aprì nel cuore del centro storico e i cambiamenti fra vendite on-line e grande distribuzione non hanno scalfito il suo ruolo. Classe 1940, l’84enne ha cominciato a lavorare da ragazzo insieme al padre come lattoniere, oggi al suo fianco oltre ai figli, c’è la terza generazione: il nipote Simone. Per mezzo secolo, dal 1964 al 2014, è stato alla testa dell’associazione artigiani. Bar.Cal.