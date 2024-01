Condannato a sei anni il nonno orco

Si era avvicinato alla nipote adolescente mentre stava riposando nel letto matrimoniale dell’abitazione dei nonni e l’aveva palpeggiata strusciandosi addosso. Per il nonno orco, un 68enne italiano residente a Bernareggio, ora è arrivata la condanna. Ieri la gip del Tribunale di Monza Angela Colella gli ha inflitto la pena di 6 anni di reclusione nel processo con il rito abbreviato per l’accusa di violenza sessuale con le aggravanti di essere stata commessa nei confronti di una minorenne e anche legata al responsabile da vincoli di parentela. I fatti contestati risalgono al dicembre del 2022. L’uomo, allora 67enne, secondo l’accusa si era avvicinato alla ragazza quattordicenne, che si trovava a casa dei nonni paterni e aveva deciso di andare a fare un riposino nel letto matrimoniale e l’aveva sottoposta agli atti sessuali. La nipote aveva avuto la prontezza di riflessi di alzarsi e di uscire velocemente dalla casa dei nonni per poi chiamare la mamma, nuora del 67enne e raccontarle l’accaduto.

Insieme erano poi andate a presentare denuncia ai carabinieri. L’uomo era stato arrestato lo scorso maggio dai militari della stazione dell’Arma di Bernareggio che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Monza su richiesta della Procura della Repubblica monzese, dopo che la ragazza era stata approfonditamente sentita e aveva confermato la sua versione dei fatti. Il nonno era finito in carcere, dove si trova tuttora. Il rappresentante della pubblica accusa al processo aveva chiesto per l’imputato la pena di 7 anni.

S.T.