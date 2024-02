Concorezzo festeggia Arianna. La famiglia accolta in municipio per il fiocco rosa numero 16mila

Si chiama Arianna Gerosa e conquista tutti al primo sguardo. È la concorezzese numero 16mila, un traguardo che il Comune ha voluto festeggiare invitando la piccola di 9 mesi in felpa azzurra, pantaloni blu e babbucce in Municipio. Per lei, inconsapevole cittadina del record, mamma e papà un incontro a tu per tu con il sindaco Mauro Capitanio. "La popolazione aumenta", dice il primo cittadino studiandone l’andamento "per avere indicazioni su come spendere al meglio i soldi pubblici". Una sorta di bussola per prestazioni da inserire, ridimensionare o esternalizzare, come è successo con l’asilo 25 Aprile privatizzato tra calo demografico e nuovi bisogni emergenti legati al disagio giovanile. Il saldo positivo - oggi gli abitanti sono 16.029 (7860 uomini e 8169 donne) - è dovuto all’arrivo di 654 nuovi residenti contro i 518 che se ne sono andati. Nel 2022 i concorezzesi erano complessivamente 15.944, l’anno precedente 15.813. I morti però superano i nati, 149 contro 95, il declino si vede anche qui: in compenso la qualità della vita è alta se si guarda agli ultracentenari, ben 4, dei quali le più anziane, due donne classe 1921. Nell’analisi non mancano le curiosità: l’anno scorso i nomi più diffusi scelti dai neogenitori per le femminucce sono stati Sofia, Ginevra e Arianna, per i maschietti, Pietro, Mattia, Marco, Diego e Alessandro. Guardando dentro le famiglie, nel 2023 si sono dette sì 57 coppie con una netta predominanza di matrimoni civili (43) rispetto a quelli religiosi (14). Le unioni civili sono state due. In netto calo separazioni e divorzi, negli ultimi 12 mesi gli addii sono stati 9, contro i 19 del 2022.

"I dati dell’Anagrafe permettono alla Giunta di programmare e indirizzare in modo coerente gli interventi amministrativi e politici – sottolinea Capitanio –. L’andamento del 2023 conferma il trend di incremento della popolazione. Per la prima volta abbiamo superato i 16mila abitanti. La crescita non è dovuta al saldo tra nati e morti, che continua a rimanere negativo ricalcando la tendenza nazionale di contrazione delle nascite, ma all’arrivo di nuovi abitanti da altri comuni. Un segnale evidente di apprezzamento dei nostri servizi che spinge le persone a decidere di trasferirsi a Concorezzo. Siamo attrattivi per tante famiglie e questo non può che spronarci a continuare a lavorare per mantenere alto il livello dell’offerta che garantiamo".