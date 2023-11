Concorezzo Chiama il figlio e sventa la truffa del finto incidente

Ancora una truffa del falso incidente ai danni di un’anziana a Concorezzo. La donna ha ricevuto la telefonata di un sedicente funzionario della Prefettura di Milano che l’ha informata del guaio capitato al figlio coinvolto in un incidente da lui provocato e che per questo aveva bisogno immediatamente di soldi per pagare un avvocato. Il malvivente ha aggiunto che lo stesso avvocato sarebbe passato da casa della pensionata, che è riuscita a raccimolare monili in oro e contanti per quasi 3mila euro. Un uomo elegante si è infatti presentato poco dopo al domicilio, prima che l’anziana potesse sentire i figli e scoprire che si trattava di una truffa. S.T.