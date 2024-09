Concerto, impegno e fotografie agli Emergency Days

Un concerto con le canzoni della tradizione milanese e i brani di cantautori come Jannacci, Vecchioni, Gaber e De André. E poi una mostra di fotografie che illustra le attività umanitarie di Emergency e il racconto di quello che fanno ogni giorno gli operatori dell’organizzazione fondata da Gino Strada. Due giornate di eventi a Macherio per sostenere il lavoro di Emergency, in occasione dei suoi 30 anni: oggi e domani, dalle 19 gli spazi del Bar del Centro di via Milano ospiteranno gli Emergency Days, organizzati dai volontari del gruppo monzese. In entrambe le serate si potrà cenare e si potrà visitare una mostra fotografica sull’associazione. Domani alle 21 concerto della band Paul Ant & Four Much (foto), con Giuseppe “Beppe“ Bariselli e Pietro Tuarivoli a chitarre e voce: il gruppo propone un repertorio di brani classici dei cantautori milanesi e italiani. Prenotazione obbligatoria allo 039.21.83.109. Parte del ricavato delle serate sarà devoluto a Emergency.