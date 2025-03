Concerti, spettacoli e mostre con “Impronta Donna”

Uno spettacolo di ballo swing, un musical teatrale e un racconto musicato, un concerto classico, i ricordi della condizione femminile nella Brianza contadina e due mostre di pittura e fotografia. Otto appuntamenti per raccontare il mondo dal punto di vista delle donne. È quanto proporrà da stasera la rassegna “Impronta Donna”, organizzata dal Comune insieme a 7 associazioni lissonesi. Si comincerà oggi alle 20.30 a Palazzo Terragni con lo spettacolo “Pink Shoe Laces”, un coinvolgente swing dance show che avrà per protagonista la compagnia Danzart & Friends. Giovedì alle 15.30, sempre nell’auditorium del Terragni, proiezione del film “Diamanti”, mentre venerdì alle 21 nell’ex Casa del Fascio di piazza Libertà ci sarà il concerto-spettacolo “Oltre l’arcobaleno: il musical”. Stesso luogo e stessa ora, sabato si potrà assistere allo spettacolo “Sono cose da donna”, con la voce di Pamela Massi e l’accompagnamento alla chitarra di Roberta Raschellà.

Domenica alle 16.30, la biblioteca di piazza IV Novembre ospiterà il concerto “Donne: musica e danza”, con il trio formato da Alyona Afonichkina al violino, Gianluigi Picone alla chitarra e Fiorenza Ronchi al pianoforte. In contemporanea, da venerdì 7 a domenica 9 nel foyer di Palazzo Terragni sarà allestita la mostra fotografica della street artist afghana Shamisia Hassani dal titolo “Afghanistan: lo sguardo delle donne”, mentre da sabato 8 le sale del Terragni ospiteranno la mostra di ritratti dell’artista Anna Maria Defilippi “1% - L’unicità in uno sguardo”, che si potrà visitare fino a sabato 15, arricchita da due intermezzi musicali: mercoledì 12 alle 16.30 col violinista Maurizio Parma, sabato 15 alla stessa ora col chitarrista Gianluigi Picone. Venerdì 14 alle 21 in biblioteca il racconto-concerto “La cativa lavandera la trova mai la buna prea - La donna, il lavoro nella Brianza contadina.

