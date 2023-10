Concerti, bancarelle e street food regionali

Musica blues e folk, concerti con le canzoni degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, i giocattoli del passato, animazione per i più piccoli, lo street food e tante specialità delle cucine tradizionali di mezza Italia da scoprire e gustare. Giornata di feste di strada e all’aperto oggi in Brianza. A Lissone piazza Libertà ospita dalle 9 alle 23 la festa-mercato “Lissone Folk“, con bancarelle di prodotti tipici regionali, cibo di strada, degustazioni da Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino, Puglia, Sicilia e Sardegna. Ci saranno gli artisti di strada con Palco Libero e alle 19.30 concerto della band BluesAround (nella foto), con classici del folk e del blues internazionale e italiano, suonati da un trio composto da voce, chitarra e armonica a bocca.

A Vedano invece largo Repubblica, la piazza attorno al palazzo comunale, farà da scenario per la festa di fine estate “Arrosticini & Beer Festival“, dedicata ai piatti della tradizione: dalle 11 e fino a tarda sera birre artigianali e curiosità enogastronomiche, con anche uno spazio dedicato alla cucina romana. Non mancherà la musica dal vivo: alle 21 concerto de I Parrucconi, revival cover band che farà fare un viaggio all’indietro nelle canzoni degli anni ‘70, ‘80 e ‘90. A Triuggio, infine, dalle 10.30 alle 19.30 via Emanuele Filiberto a Canonica sarà trasformata in area pedonale per l’ottava edizione dell’evento “Street food 2023“: bar, ristoranti ed esercizi commerciali del paese proporranno piatti del territorio, affiancati da truccabimbi, baby dance, intrattenimenti musicali e giochi in legno di una volta.

F.L.