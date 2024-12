Con le gambe e il cuore. Mille runner a fin di bene

La carica dei runner al tradizionale allenamento di Natale, appuntamento fisso da 18 edizioni grazie a Michele Ceccotti, titolare di Affari & Sport e al Gruppo podistico di Villasanta. Partito con 34 partecipanti, oggi l’evento richiama circa mille atleti dai 7 anni in su. In piazza Oggioni a Villasanta è partito il riscaldamento e poi il fischio d’inizio, per i due percorsi - da 8 chilometri per chi corre e da 5 per chi invece cammina - lungo le vie del paese e il Parcoo, per rientrare in centro. E al traguardo, panettone e merenda.

Ma “L’allenamento di Natale“ non è soltanto un evento sportivo. I runner sono sempre sensibili alla solidarietà e il ricavato della manifestazione sarà donato al gruppo villasantese della San Vincenzo De Paoli che assiste le famiglie bisognose, supportandole nella spesa e nel pagamento delle bollette. L’allenamento di Natale è un momento per ritrovarsi e scoprire la bellezza della città e del Parco di Monza. C’erano proprio tutti ieri, dai runner “seri“ ma con tanto di cappuccio da Santa Claus ai giovanissimi con mamma e papà, alle mamme con i bimbi nel passeggino e gli amici a quattro zampe con la maglietta promozionale dell’evento, diventando super testimonial di passione e vita all’aria aperta.

"Siamo “complici“ di circa 80 eventi all’anno – racconta Michele Ceccotti –, dalla Christmas Run, alla Monza-Resegone, Monza-Montevecchia e la Mezza di Monza. Il nostro obiettivo è promuovere lo sport all’aria aperta, come forma di benessere individuale e occasione di aggregazione sociale, mentre il lavoro diventa sempre più online". L’imprenditore brianzolo della scarpa da running tecnica preferisce fare tutto in presenza: "Siamo tecnici puri – racconta Ceccotti –, niente vendita su web: la scarpa va provata. Per offrire un prodotto mirato, noi mettiamo a disposizione l’esame baropodometrico: una pedana su cui si esegue l’esame statico della postura e l’esame del cammino, per verificare la distribuzione del carico del peso in appoggio da fermi e in movimento, per scegliere la scarpa giusta, più prona o più supina durante la corsa o la camminata".

Propone anche diversi corsi per runner ed è meeting point per il gruppo di corsa del lunedì sera “Un passo dopo l’altro“, nato per accompagnare, estate e inverno, le donne runner che non vogliono ritrovarsi da sole nel Parco alla sera, ma che nel tempo ha trovato l’adesione di moltissimi appassionati che si danno appuntamento davanti alla vetrina di via Confalonieri, anche quando il negozio è chiuso. Per chi vuole allenarsi per la Maratona di Roma o di Marina di Carrara vengono messi a disposizione professionisti che danno il ritmo dell’allenamento.