Comitato Groane-Brughiera Quarant’anni per il verde

di Sonia Ronconi

Buon compleanno al Comitato Parco Regionale Groane - Brughiera. L’oasi verde ha spento 40 candeline. Nei primi giorni di agosto del 1983, nasceva nella bottega di Cabiate di Piero Ronzoni il Comitato Parco Brughiera con Nuccio Confalonieri, Maurizio Lanzani, Gianni Del Pero, Michele Lembo, Eugenio Secchi, Marino Barzaghi, Roberto Cerati, Iolanda Negri, Giuseppe Grassi e tanti altri Amici della Brughiera di Meda, Cabiate, Mariano e Lentate.

"Ci mettemmo subito al lavoro per allestire una mostra itinerante che fece il giro di mezza Lombardia e ci regalò poco dopo il Parco della Brughiera Briantea - racconta il geologo medese e presidente del Wwf Gianni Del Pero - il solco era tracciato ma il percorso era ancora lungo e finalmente nel 2017 il seme germogliò: Parco Regionale". L’associazione si occupa di organizzare e promuovere attività finalizzate all’istituzione del Parco Regionale della Brughiera, che in parte è avvenuta nel dicembre 2017 con l’accorpamento di 13 Comuni della Brughiera al Parco Regionale delle Groane e la costituzione dell’attuale Parco Regionale delle Groane e della Brughiera Briantea. Tutelare, valorizzare e condividere il patrimonio ambientale, storico e paesaggistico di tutto il territorio della Brughiera, che comprende 24 comuni tra Meda e Como. È un’area protetta regionale istituita nel 1976 di 7.810 ettari in virtù del recente ampliamento e accorpamento dei territori che facevano parte del PLIS della Brughiera Briantea e della riserva naturale della Fontana del Guercio che ne hanno di fatto raddoppiato l’estensione.

Dopo questo importante passaggio il “nuovo” Parco regionale delle Groane interessa i territori di 28 comuni (Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Ceriano Laghetto, Cermenate, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Mariano Comense, Meda, Misinto, Novedrate, Senago, Seveso, Solaro, Vertemate con Minoprio) unendo in un’unica grande area verde sotto tutela naturalistica l’estrema periferia a nord di Milano fin quasi a Como.