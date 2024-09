Come prevenire le fragilità. Centomila euro al no-profit

"Prevenire le fragilità e rafforzare il tessuto sociale". Obiettivi che senza soldi non si raggiungono e Agrate mette a disposizione del no-profit di casa quasi 100mila euro. Contributi ad attività e gruppi di quella ricca galassia che vanta, consolidata nel tempo, un affollatissimo esercito del bene che in città copre tutti i campi: sociale, sport, tempo libero. Un patrimonio che "è un antidoto a tanti problemi e che esprime una ricchezza" che l’amministrazione vuole conservare. Da qui il bando che chiuderà a fine mese, il 30 settembre a mezzogiorno per l’esattezza, attraverso il quale si possono chiedere gli aiuti. La dotazione complessiva di poco meno di 95mila euro è ripartita in tre grosse tranche: 29mila per l’ambito culturale, 22mila per il mondo welfare e 44mila per lo sport, il capitolo che "punta dritto sui ragazzi", sottolineano in Municipio. La cifra assegnata verrà corrisposta per il 75% entro l’autunno, mentre il restante 25% sarà saldato invece nel 2025, "dopo la presentazione di un rendiconto dettagliato delle attività portate a termine". La Giunta ha la discrezionalità di modificare le percentuali, senza, però, sballare il valore totale. Ci sono spese che non possono essere coperte dal Comune a cominciare dagli esborsi di rappresentanza e liberalità di qualunque genere, no anche al sostegno a ricevimenti, incontri conviviali, omaggi, valorizzazione del lavoro volontario. Il denaro deve servire alle attività vere e proprie e mira "a evidenziarne l’impatto sulla comunità - spiega il sindaco Simone Sironi -. Con questa iniziativa riconosciamo il ruolo dei gruppi come momento di partecipazione dei cittadini alla vita di tutti. Una manifestazione di impegno civile e sociale, lo strumento per raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico e di sostegno in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo". Fra i documenti da presentare per la selezione, il bilancio di previsione e il consuntivo e il programma di manifestazioni, eventi, progetti dell’anno scorso, un’altra certificazione di trasparenza. Le domande devono essere spedite all’indirizzo urp@comune.agratebrianza.mb.it., a scegliere sarà una commissione tecnica formata da tre responsabili di settore nominata direttamente da sindaco e assessori.