Come imparare l’arte dei falegnami

Iscrizioni aperte per il corso di falegnameria e lavorazione del legno al Centro di formazione professionale Terragni in via Tre Venezie a Meda. Il corso, della durata di 120 ore, inizierà a fine marzo, al raggiungimento minimo del numero di iscritti, ed è gratuito per i beneficiari del programma Gol, previa verifica dei requisiti d’accesso. Il falegname è un professionista del settore legno e arredo che realizza manufatti lignei, in pezzi singoli o in serie. Predispone i componenti dei manufatti, secondo le specifiche contenute nel disegno tecnico e assembla i componenti per la realizzazione del manufatto, controllando la tenuta di incastri, avvitamenti e incollaggio. Durante il corso si acquisiranno competenze per assemblare i componenti secondo il disegno, predisporre i componenti per la realizzazione dei manufatti, operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente. Materie di studio saranno i macchinari per la lavorazione del legno e la realizzazione degli incastri, i materiali per l’arredamento e tipologie di legno e fissaggio, i processi produttivi del settore legno e arredo, le tecniche di lavorazione del legno, le procedure per l’avviamento macchinari per il taglio del legno, macchinari quali bordatrice, foratrice, sezionatrice. Info e iscrizioni: Sara Redaelli, s.redaelli@afolmb.it, tel. 0362.70147 int. 231.

Veronica Todaro