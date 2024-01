Come finirà il mondo. Lo racconta ridendo il divulgatore Fartade

Uno sguardo, tra il serio e il divertito, all’universo in cui viviamo per scoprire come potrebbe finire il mondo. Uno spettacolo fatto delle storie di come abbiamo immaginato l’evento finale, tra meteoriti e guerre nucleari, per capire quanto sono credibili scientificamente. È la serata che si terrà domani alle 22 al Tambourine di Seregno sotto il titolo“Moriremo tutti”: protagonista al circolo di via Tenca il divulgatore scientifico e scrittore Adrian Fartade, noto per i suoi monologhi e libri dedicati all’astronomia. Fartade passerà in rassegna i vari modi in cui il mondo potrebbe finire, guardando sia agli spunti offerti dall’universo, tra asteroidi, comete e buchi neri, sia a tutto quello che noi uomini potremmo combinare. Ingresso 15 euro con tessera Arci.