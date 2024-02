Come diventare sommelier “casalingo“

Vi piace sorseggiare un buon calice di vino ma non avete mai avuto la possibilità di avvicinarvi a questo mondo per bere con maggiore competenza e gustare la vostra bottiglia nel modo migliore? Ora sul territorio c’è anche il corso di avvicinamento al vino proposto da una delle maggiori realtà del settore: si tratta dell’Aspi (Associazione della sommellerie professionale italiana), l’unica realtà associativa italiana del vino riconosciuta a livello internazionale. Non occorre essere esperti per accostarsi al vino e per scoprire i suoi segreti: basta avere passione e costanza. A condurre le serate un docente d’eccezione: sarà Paolo Defendenti (nella foto), professionista con lunga esperienza nel settore a livello di consulenza e insegnamento.

Il corso offrirà a tutti la possibilità di scoprire la tecnica della degustazione, approfondire le tecniche di vinificazione, fare un focus sul mondo della spumantizzazione. Permetterà inoltre ai partecipanti di disporre di tutte le conoscenze utili per leggere una etichetta nel modo corretto e fornirà anche tutte le indicazioni per creare una cantina personale con le migliori indicazioni per la conservazione del vino. Infine questo mini corso tratterà anche la tematica dell’abbinamento tra cibo e vino per chi, dopo avere imparato a degustare il nettare di Bacco, non vuole poi fare brutte figure a tavola scegliendo la bottiglia sbagliata. Il mini corso, sette serate complessivamente, si svolgerà dal 21 febbraio al 27 marzo in orario serale negli spazi del ristorante Club Horses a Misinto. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Aspi al numero 338/909.61.59 oppure scrivendo una mail all’indirizzo info@aspi.it.

G.G.