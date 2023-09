Come diventare disegnatore

Prende il via a ottobre il corso di disegnatore meccanico di base tridimensionale con inventor. Il disegnatore meccanico è una figura professionale che opera all’interno di imprese meccaniche di dimensioni sia piccole che medio-grandi. Elabora i disegni tecnici di macchinari o parti di macchinari utilizzando appositi software. Cura la definizione delle schede tecniche di prodotto.

Il corso, che si sviluppa in 80 ore complessive, mira a produrre conoscenze e abilità riconosciute per predisporre la documentazione tecnica funzionale alla fabbricazione di prodotti e componenti meccanici da realizzare, per realizzare il disegno d’insieme e dei componenti del prototipo meccanico.

Il calendario prevede lezioni da ottobre a dicembre, il lunedì, martedì e venerdì dalle 18 alle 21. Saranno garantiti anche servizi gratuiti di orientamento e di accompagnamento nella ricerca del lavoro. Per coloro che frequenteranno almeno il 70 per cento delle ore di lezione è previsto un esame finale e in caso di superamento verrà rilasciato un attestato di riconoscimento delle conoscenze e abilità acquisite.

Il corso gratuito è rivolto a disoccupati dai 16 ai 65 anni aderenti al programma GOL. Per gli occupati il costo del corso è di 160 euro come contributo di iscrizione.

Per informazioni telefonare allo 036239171. Preiscrizioni [email protected] - www.consorziodesiobrianza.it ASC Consorzio Desio - Brianza, via Lombardia 59, Desio.

Veronica Todaro