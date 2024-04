Come assistere persone fragili

Iscrizioni aperte per il corso Asa, Ausiliario socioassistenziale in partenza entro fine mese, per un totale di 800 ore, realizzato dal Consorzio Desio Brianza in collaborazione con AxL Agenzia per il Lavoro. L’ausiliario socioassistenziale è un operatore dell’area sociale che, grazie alla capacità di relazionarsi in modo competente, attua un intervento diretto con l’utente o con la famiglia al fine di recuperare le risorse della persona anziana o disabile, in una prospettiva di mantenimento o recupero del benessere psicofisico. L’Asa svolge attività indirizzate a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione e assiste la persona in tutte le attività della vita quotidiana. Requisiti di ammissione al corso: maggiorenni in possesso di licenza media, per i cittadini stranieri superamento del test di italiano (A2) e dichiarazione di valore del titolo di studio (se conseguito all’estero) rilasciato dall’Ambasciata italiana nel Paese d’origine, superamento colloquio motivazionale di preselezione. Il corso prevede 350 ore di teoria, 350 ore di tirocinio, 100 ore di esercitazione, 3/4 pomeriggi a settimana dalle 14 alle 20. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di qualifica regionale Asa, previo superamento di un esame (prova scritta e orale, esercitazione pratica). Per iscrizioni e informazioni: tutor/orientatori servizi al lavoro, tel. 0362-39171, formazioneadulti@codebri.mb.it. Responsabile settore lavoro e formazione adulti: Valentina Tacconi, tel. 0362-391728, valentinatacconi@codebri.mb.it.

Veronica Todaro