Monza, coltello a serramanico in auto: denunciato brianzolo

Monza, 26 agosto 2024 – Nel pomeriggio di ieri, domenica 25 agosto, una pattuglia della Polizia locale di Monza durante attività di perlustrazione del quartiere Cazzaniga, ha incrociato un’autovettura che stava attraversando via Sant’Andrea.

Il conducente alla vista della pattuglia degli agenti ha buttato in fretta e furia dal finestrino un oggetto in un cespuglio lungo la via. Il gesto ha chiaramente insospettito gli i uomini del comando di via Marsala che senza perdere tempo hanno recuperato l’oggetto, un coltello a serramanico con lama di ben 15 centimetri.

Prontamente, gli agenti della locale di Monza hanno inseguito l’autovettura intercettata, per poi fermarla. In seguito a ispezione all’interno del veicolo venivano trovati dei proiettili per pistola a salve posti sotto sequestro insieme al coltello. Per questi fatti, il conducente del veicolo (italiano, residente in Brianza) è stato denunciato per possesso e porto abusivo di arma, ai sensi dell’art. 4 legge 110/75.