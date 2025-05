Coltello alla gola, donna aggredita ai Giardini Reali

Una tentata rapina in pieno giorno. È accaduto martedì pomeriggio intorno alle 15.30 al Parco di Monza, ai Giardini Reali. Una donna si trovava sulle panchine a due passi dalla Villa Reale, all’altezza del Laghetto dei Sospiri, quando un uomo, si è avvicinato armato di coltello puntandoglueli alla gola.

Un tentativo che per fortuna è finito in nulla e si è scontrato soprattutto col fatto che la vittima non aveva nulla con sé di prezioso, tranne il telefono cellulare, che ha impugnato prontamente per chiedere aiuto.

La donna, scioccata, è riuscita così a fuggire e ha chiamato il 112, mettendo di fatto in fuga il malintenzionato. Sul posto è piombata una Volante della Questura di polizia di Monza che ha iniziato subito a indagare. I colleghi della squadra Mobile stanno vagliando il racconto, le testimonianze di chi si trovava nei paraggi e analizzerà i filmati delle telecamere puntate sulla zona.

Un fatto che ha destato preoccupazione in città, anche considerato un dato appena comunicato: quella di Monza e Brianza è la provincia italiana dove i reati sono aumentati di più nell’ultimo anno: +12,4% rispetto al 2023. Il dato allarmante arriva dal primo rapporto Univ-Censis “La sicurezza fuori casa”. Secondo il rapporto, in Italia nel 2024 si sono registrati 2.388.716 reati, in aumento del 2% rispetto all’anno precedente e del 3,8% rispetto al 2019. Le rapine in pubblica via crescono del 24,1% rispetto al 2019, i borseggi del 2,6%, gli scippi del 7,9%. Il territorio di Monza e Brianza spicca come il più colpito, con un incremento a doppia cifra in dodici mesi.

Pestaggi, rapine, aggressioni tra minori hanno portato la questione in Consiglio comunale, dove sono state presentate alcune mozioni e interpellanze sul tema.

Da.Cr.