Colpo di genio a 17 anni. Un portale per muoversi

Una brillante idea che nasce da una necessità: avere una piattaforma di riferimento per gli spostamenti quotidiani in ogni città d’Italia, che offra anche la possibilità di acquistare biglietti e abbonamenti. È EcoMove, la app che ha permesso al 17enne Adam Dahir, studente medese iscritto al terzo anno del liceo di scienze applicate al “Marie Curie“, di vincere a “Mob – Movimento in rivoluzione“. Si tratta del progetto nato nel 2022 su iniziativa della Fondazione d’impresa Unipolis, del Gruppo Unipol, dedicato alla mobilità sostenibile. Superata la concorrenza di tremila giovani di tutta Italia. L’idea dello studente medese promuove una visione d’insieme delle città del futuro che considera la riprogettazione dei centri storici, servizi basati su nuove tecnologie e sullo sharing dei veicoli, l’ammodernamento di mezzi di trasporto e infrastrutture. Il cuore della proposta è l’app “EcoMove“. che fornisce l’accesso a varie opzioni di trasporto sostenibile in un’unica piattaforma. "Ho visto come si muovono altri Paesi - racconta Dahir - e ho notato delle realtà interessanti come l’applicazione Whim in Finlandia e anche in Francia, nello specifico a Montpellier dove sono stato.

Lì c’è un’app del genere che aveva anche una grafica semplice e intuitiva però solo per i grandi mezzi di trasporto. Poi mi sono reso conto che ogni volta che si cambia città o zona devi scaricare app diverse per poter usufruire di biciclette o comprare biglietti dei mezzi. Quindi ho pensato a un’app che facesse un po’ quello che fa Curve, un servizio che raccoglie diverse carte di credito in una sola, perciò al posto di dover usare app diverse per muoversi ce n’è una sola che raccoglie tutti i servizi di trasporto. Con EcoMove vorrei arrivare a offrire alle persone un punto di riferimento per la macro e micro mobilità in Italia e chissà magari anche all’estero. Ecomove è un app con cui puoi acquistare i biglietti per gli autobus, treni, tram, noleggiare auto, bici, monopattini e magari anche taxi volanti, tutto nella stessa app senza dover essere reindirizzato in altre pagine". Non manca l’innovazione: "EcoMove vuole puntare a offrire mezzi di trasporto sostenibili a un prezzo competitivo per incentivare a essere più green. È un obiettivo difficile ora, ma sul lungo periodo potrà contribuire alla salvaguardia del pianeta".