Col Tri80 si torna al sound elettrico

Una cantautrice che guarda ai grandi maestri della musica d’autore italiana, mescolandone la lezione con influenze folk e soul. E poi un tuffo nelle sonorità elettropop degli anni Ottanta, tra Madonna, Gazebo e i Depeche Mode.

Sono i concerti che animeranno domani e dopodomani il centro culturale teatro OppArt di Sovico. Si comincerà domani alle 20 con la giovane cantautrice Elena Mil, che con voce e ukulele proporrà un percorso acustico fatto di emozioni intime. Suonerà brani originali di sua composizione, che si rifanno ai cantautori italiani come Luigi Tenco, ma anche allo spirito soul di artiste come Amy Whinehouse.

Sabato alle 21 si cambierà completamente atmosfera con il “Live dance concert“ dei Tri80, una band che rilegge il meglio della musica elettropop della decade ‘80: sul palco di via Giovanni da Sovico salirà il trio formato da Nadia Galimberti alla voce e da Stefano “Steeve“ Airoldi e Max Foli a tastiere e sintetizzatori, che per una sera farà tornare ad ascoltare le hit del pop e dell’italo-disco, tra canzoni di Gazebo, A-Ha, Talk Talk, Depeche Mode, Madonna, Cindy Lauper e Samantha Fox, con pezzi divertenti e ballabili, l’impatto potente di una band e la fedeltà audio di un dj.

Ma il weekend del teatro OppArt non sarà fatto solo di musica: domenica dalle 18.30 “Open mic“ condotto da Alfredo Oppio, con il palco a disposizione di attori, comici, barzellettieri, poeti e cantanti. Per ciascuno ci saranno un microfono e 5 minuti a testa per esibirsi e proporre i proprio sketch o canzoni, mettendo in mostra il proprio talento e sottoponendosi al giudizio del pubblico. Per tutti gli eventi prenotazioni a biglietteria@oppart.it. Info allo 039.90.08.448. Fabio Luongo