Codice rosso sulle strade. Due incidenti in tre ore: grave un motociclista. E un furgone va a fuoco

Strade di sangue ieri mattina in Brianza, dove si sono registrati due incidenti stradali con gravi conseguenze. Il primo a Monza. Erano le 7.20 quando in via della Offelera all’intersezione con via Masaniello un autocarro leggero e un motociclo si sono scontrati. A seguito dell’urto il conducente del motociclo, un 21enne residente in provincia di Milano, si è seriamente infortunato ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato intubato in prognosi riservata. Il conducente dell’autocarro, rimasto illeso, classe 1979, risulta residente a Monza. Sono intervenuti automedica e ambulanza in codice rosso. Accertamenti sulla dinamica sono in corso a cura della polizia locale. Poche ore più tardi, alle 10 in via Menotti 19 a Villasanta, un’auto è uscita di strada ed è finita contro un muro, verosimilmente per un malore del conducente. L’uomo, 70 anni, è stato trasportato in codice rosso ma senza traumi evidenti all’ospedale San Gerado.

La passeggera al suo fianco, 68 anni, è stata portata con un trauma schiena in codice verde. Sono intervenuti automedica, 2 ambulanze e una pattuglia della polizia locale. E purtropo è morto l’uomo coinvolto qualche giorno prima in un incidente a Monza. Rimane in gravi condizioni invece Yuri Di Gregorio, il 33enne di Brugherio rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale domenica scorsa alle 14 a Barlassina. All’incrocio tra la Nazionale dei Giovi e via De Sanctis il furgone della vittima si era scontrato con una Mercedes condotta da un uomo di Solaro, che viaggiava con accanto la figlia 13enne. E sono ore di apprensione per il 33enne, originario di Merate, nella provincia lecchese, molto noto nell’ambiente del calcio a 5 con il sioprannome di Pocho. Un ambiente che lo aveva visto militre in diverse squadra del territorio fra cui si annooverano i suoi ultimi colori difesi, quelli dell’Asd Real Sesto. ISonho invece intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di ieri sulla Sp6, dove un furgone ha preso fuoco. Erano all’incirca le 14 quando i pompieri sono entrati intervenuti a Sovico dove un furgone in transito che trasportava frutta e verdura ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme hanno in breve tempo divorato il veicolo. Non si segnalano feriti.