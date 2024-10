Un fiume di cocaina in cinque auto posteggiate tra Brianza e Città Studi a Milano: sequestrati 200 kg di droga, tre arresti

Vimercate (Monza e Brianza) – I carabinieri, in un maxi blitz in Brianza, hanno sequestrato duecento chilogrammi di cocaina per un valore di circa quindici milioni di euro. Arrestate tre persone, che sono accusate di far parte di una banda albanese attiva nel traffico di droga. I carabinieri di Vimercate (Monza), durante l'operazione hanno intercettato lo stupefacente mentre era a bordo di cinque diverse auto, quattro posteggiate una vicino all'altra, tra il quartiere Città Studi a Milano, dove a casa di uno dei tre arrestati i militari hanno trovato 80mila euro in contanti di cui oltre 15 mila falsi, e la Brianza.

L'operazione è stata condotta da diverse unità che, intervenendo in maniera coordinata e simultanea, hanno fermato rispettivamente: a Milano, un'autovettura con targa inglese, con a bordo il solo conducente, all'interno della quale sono stati rinvenuti oltre 60 kg di cocaina; ad Agrate Brianza, presso il parcheggio del cimitero comunale, gli altri due connazionali in attesa nei pressi di 3 autovetture in sosta, tutte risultate nella loro disponibilità unitamente a una quarta parcheggiata non molto distante, all'interno delle quali sono stati complessivamente rinvenuti, a seguito di perquisizioni, gli ulteriori 140 kg circa di stupefacente del medesimo tipo, nascosti in appositi vani occulti protetti da pannelli azionati elettricamente.