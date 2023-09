Coca take away: Limbiate, patente sospesa a due clienti

Fermati in auto dopo aver acquistato droga “take away” a ridosso dei boschi delle Groane, due uomini sono stati denunciati dalla polizia locale di Limbiate con conseguente segnalazione alla prefettura e sospensione della patente. È stata sequestrata cocaina a due 40enni fermati durante gli appostamenti nelle zone dello spaccio, tra via Lombra, via Laghetto, via Oberdan, al confine con i boschi del Parco delle Groane all’interno di quali si nascondono gli spacciatori. L’attività di compravendita degli stupefacenti si svolge in maniera velocissima: l’acquirente avvisa dell’arrivo con un messaggino e il venditore sbuca dal bosco il tempo necessario ad allungare la mano dentro il finestrino per depositare la droga e ritirare la banconota, quasi sempre da 10 euro.

Ga.Bass.