Claudia Beulke si aggiudica il Premio Viviani

Svelati i nomi dei vincitori del 25esimo Premio Vittorio Viviani, il concorso artistico organizzato dalla Libera accademia di pittura. Il Premio è stato assegnato a Claudia Beulke, pittrice di Casasco, nella comasca Val d’Intelvi. Il suo lavoro dal titolo Telegraph road 1861, ha conquistato il premio del valore di mille euro. L’opera andrà ad arricchire la collezione d’arte civica. Il Premio Città di Nova Milanese, finanziato dal circolo Arci Nova, del valore di 500 euro, è stato assegnato a Denis Kapo, pittore 37enne di Milano, per la tela Naviglio Grande. L’opera andrà ad aggiungersi ai lavori che impreziosiscono il centro sociale di via Togliatti. Il premio speciale Giuseppe Scalvini, del valore di 500 euro, è andato a Kamoljon Babaev, artista di origini uzbeke residente a Como, per l’opera dal titolo Veneziana. La commissione artistica ha deciso che meritassero di venire segnalate anche le opere di Debora Fella, Martina Ongaro, Danilo Ruggeri, Andrea Zuppa, Marco Corridoni e Giuliano Cataldo Giancotti.

In questa edizione sono stati 120 gli artisti che hanno proposto i propri lavori al concorso: 17 dalla Brianza e 42 da altre province della Lombardia, 58 dal resto d’Italia, 58, e anche 3 dall’estero (Usa, Germania, Brasile). Numeri che segnalano l’interesse per il premio novese. Agli artisti selezionati tramite bando si sono aggiunti altri 4 invitati dalla Lap. L’esposizione in Villa Brivio è composta con 39 opere di pittura, disegno, scultura e incisione. La mostra rimarrà aperta fino al 25 novembre, dal martedì al sabato, dalle 9 alle 18 presso il Centro di cultura Villa Brivio, piazzetta Vertua Prinetti 4. Veronica Todaro