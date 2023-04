Dall’aperitivo alla tavola Clars, un locale giovane alle porte della movida

Monza, 15 aprile 2023 - La caccia alla traduzione in italiano è vana. Nel senso che il termine Clars in inglese non esiste. Il nome del ristorante di via Pesa del Lino 17, infatti, è la conseguenza della fusione dei cognomi delle famiglie titolari della gestione: i soci sono Nicolò e Andrea Clavenna, Marcello e Thomas Arosio.

Nicolò , 26 anni, figlio di Andrea, gestisce il locale dal punto di vista operativo.

Lavora nel settore della ristorazione da otto anni. Fino a un anno fa gestiva il ristorante pizzeria Spalto 10 in Spalto Santa Maddalena. Un’esperienza che, ovviamente, gli sta tornando utile nella conduzione del Clars, gestito dal marzo dello scorso anno.

Il locale si trova, in pratica, all’ingresso di via Bergamo.

Una posizione utile per intercettare persone provenienti dal centro cittadino e per prendere parte alla vita notturna di via Bergamo.

"Ma i turisti che vengono a Monza per visitare le sue bellezze artistiche – precisa Nicolò – solitamente si fermano in centro. Ma il locale si trova proprio all’inizio di via Bergamo. La via resta comunque di forte passaggio. E quindi qualche turista diventa nostro cliente. Abbiamo lavorato molto, per esempio, in occasione dell’ultimo Gran Premio d’Italia di Formula 1. Speriamo di avere lo stesso successo quest’anno".

Il Clars può intrigare sia chi ha un debole per i ricchi aperitivi, sia chi vuole fare una sosta in via Pesa del Lino per una cena vera e propria. Nel primo caso, il cliente può puntare anche su taglieri di salumi e fritti o sulle tapas o sulle bruschettone.

Gli aperitivi vengono serviti dalle 17.30 alle 20. Poi arriva il momento della cena, riservata pure alle persone che apprezzano tirare tardi.

Il servizio cucina, infatti, funziona sino alle 24. I patiti della movida monzese, dunque, qui potranno prendersela un po’ comoda. Con il vantaggio di poter contare su un’offerta gastronomica davvero niente male.

La scelta potrà cadere sulla sempre gettonata carne alla griglia o su un classico del comparto, come la celebrata fiorentina. Ma troverà il piatto giusto anche chi vuole andare oltre i confini delle offerte nazionali: potrà infatti assaggiare le specialità della cucina messicana e un pezzo forte della gastronomia spagnola, il maialino iberico.

Il locale è scelto anche da chi ha tagliato l’agognato traguardo della laurea e vuole festeggiare questo bel momento in compagnia di parenti e amici. "Le feste di laurea – precisa Nicolò – sono sempre molto partecipate. Organizziamo anche, su prenotazione, cene cantate. L’età media della nostra clientela va dai 25 anni in su".

Con l’arrivo della bella stagione il Clars disporrà anche di tavoli all’esterno. Un motivo di attrazione in più per un locale giovane che vuole piacere ai giovani.

“Possiamo già fare affidamento – aggiunge Nicolò Clavenna – su una clientela fidelizzata. Questo infatti è un locale per chi vuole stare in compagnia divertendosi".