Quartiere Cederna: debutta la farmacia che usa l'intelligenza artificiale

Monza, 29 settembre 2024 – Nel quartiere Cederna prenderà forma una nuova cittadella della salute. È stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova farmacia comunale di via Luca della Robbia 13, robotizzata e ampliata, adatta all’attivazione di tutti i servizi di prevenzione e di telemedicina forniti da FarmaCom: elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, vaccinazioni.

In più il sindaco Paolo Pilotto ha anticipato la costruzione della nuova Casa della Comunità, nei locali della ex Coop (sulla stessa via), che il Comune ha messo a disposizione dell’azienda ospedaliera gratuitamente per trent’anni.

Gli obiettivi

“Migliorare la qualità della vita nei quartieri è un impegno che va mantenuto, un passo dopo l’altro – spiega il sindaco Paolo Pilotto – In questo caso il potenziamento della Farmacia Comunale numero 6 è un tassello importante di un’operazione più ampia, che si completerà con l’attivazione della Casa della Comunità, cui sta lavorando Asst Brianza nell’area attigua, dove prima era presente un supermercato. Sostenere i servizi alla persona è una risposta concreta ai bisogni della comunità. Nella regione in cui le case della salute funzionano da anni gli accessi al pronto soccorso sono calati del 10% e i ricoveri brevi degli anziani del 20%”.

Cederna è uno dei quartieri più multietnici della città, in cui le persone arrivano e non sanno orientarsi fra prenotazioni e visite, ospedale San Gerardo e privati. Richiedono più facilmente qualcuno nel quartiere che dia le prime indicazioni e offra i primi servizi. Una delle istanze emerse dal territorio, come fa notare il vicesindaco Egidio Longoni era stato un possibile potenziamento del presidio sanitario sul territorio e l’apertura di questa nuova farmacia può costituire una risposta a tale richiesta.

La sede

“La farmacia multifunzionale insieme alla Casa della Comunità per cui i lavori partiranno ad ottobre – aggiunge il vice sindaco – potranno diventare un polo socio sanitario di rilievo per il quartiere”. Rispetto all’edificio precedente di circa 60 metri quadrati, la nuova sede inaugurata misura 140 metri quadrati, a seguito della cessione da parte del Comune di alcuni locali a FarmaCom. La società partecipata ha installato in questa sede un robot di ultima generazione in grado di gestire oltre 16mila confezioni di farmaci. Con questa operazione sono ben otto su dieci le farmacie comunali robotizzate. L’investimento complessivo, pari a 400mila euro.

“Nella nuova farmacia, grazie ai servizi di telemedicina, potremo migliorare i servizi di prevenzione – spiega il presidente Vito Potenza – gli ambienti più ampi ci hanno permesso di installare un robot di ultima generazione, che inizia a sfruttare l’intelligenza artificiale che consente agli operatori di risparmiare tempo e dedicare maggiori attenzioni agli utenti e all’elettrocardiogramma, l’holter pressorio e cardiaco e le vaccinazioni antiinfluenzali e i tamponi per streptococco e Covid. Pensavamo anche al vaccino antiCovid, ma sarebbero stati necessari locali di stazionamento per i pazienti”.