Cinque donne cristiane in Palestina La loro storia sbarca sul palco

Una storia intima, dolce e commovente, che racconta il coraggio e la forza delle donne. La vicenda di cinque sorelle palestinesi cristiane alla ricerca delle loro radici e del significato del loro legame in una terra martoriata dalla violenza. È lo spettacolo teatrale “Donne di Palestina”, che verrà portato in scena oggi e domani alle 20.30, e in replica domenica alle 17, sul palco del Crf-Centro di ricerca e formazione Carossia di via Baccelli dalle attrici della Compagnia Stabile Carossia. A interpretare le protagoniste dell’opera saranno Irene Carossia, Luisa Caglio, Laura Ferrario, Federica Nicotra e Stefania Venezian.

Nel villaggio di Taibè, l’antica Efrem, a nord di Gerusalemme, ultimo paese interamente cristiano in Terra Santa, si dipana il destino di un gruppo di sorelle, separate dagli eventi e da scelte personali. Nella battaglia quotidiana contro l’indifferenza e le ingiustizie, la cancellazione dei diritti, della loro dignità di donne e dell’identità di cristiane e palestinesi, ognuna delle protagoniste prova a dare un senso alla propria esistenza: in questo percorso, tra ricordi personali e situazioni inattese, finiranno per ritrovarsi, ancorandosi all’affetto reciproco e alla storia comune, ferite ma salde nella volontà di non cedere all’orrore. Per prenotazioni scrivere a [email protected]

Per informazioni si può chiamare lo 039.21.87.896.

F.L.