Cinema d’autore con l’orchestra

Prosegue anche questa settimana la stagione del grande Cinema d’essai del Bresson 2024-2025, organizzata dal Cinema Teatro San Giuseppe con il Patrocinio della Città di Brugherio. In programma oggi, alle 21.15, al cinema di via Italia 76, “L’orchestra stonata“, terzo lungometraggio diretto da Emmanuel Courcol, presentato al 77° Festival di Cannes nella sezione Cannes Première. Thibault, celebre direttore d’orchestra, scopre di essere malato di leucemia e ha bisogno del trapianto del midollo osseo. Sua sorella però non è compatibile, l’unico che può aiutarlo è una persona che non ha mai visto, suo fratello di sangue, Jimmy che vive a Walincourt, nel Nord della Francia, lavorando in una mensa e suonando per la banda di un collettivo di lavoratori a rischio licenziamento. Per info e biglietti: 039.87.01.81.