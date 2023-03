"Ciao Cinzia, amica da 20 anni Eri sempre solare e sorridente"

"Lei era una delle mie più care amiche, nel 2017 a febbraio ci ha lasciato mentre era in ospedale. Cinzia è rappresentata benissimo in questa foto. Lei mordeva la vita. La nostra amicizia è durata per oltre 20 anni nonostante lei abitasse in Toscana e io qui".

Così Bruna Cariani, di Muggiò, vuole ricordare l’amica storica Cinzia Patricolo, scomparsa all’improvviso a 48 anni.

"Ci siamo conosciute da ragazzine, a casa dei nostri fidanzati di allora, poi diventati ex – ricorda Bruna ancora emozionata –. Il mio ragazzo era amico del suo. Ci siamo incontrate in questo appartamento e ci siamo piaciute all’istante, perché le cose le capisci subito".

"Ricordo ancora tutto: stavamo facendo dei giochi da tavolo, abbiamo giocato a “Saltinmente“ e ci siamo divertite come matte, li abbiamo battuti nel modo più semplice. Io non sono brava a disegnare, lei sì: lei era un’artista, aveva studiato all’Accademia delle Belle Arti e arrivava da una famiglia importante. Poi i nostri fidanzati di allora hanno preso le loro strade, separandosi dalle nostre, ma noi due abbiamo continuato a coltivare la nostra bellissima amicizia anche se quelli erano tempi in cui non esistevano i cellulari. Io andavo da lei e lei veniva da me, è stata anche al mio matriomonio. La ricordo benissimo: era una persona sempre sorridente".