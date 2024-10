"Ci costerà almeno 100 euro al mese"

Pietro Corbetta, è uno degli amministratori del gruppo Facebook La Milano-Meda, con oltre 18mila iscritti, in cui si raccontano le disavventure quotidiane degli utenti di questa trafficatissima arteria, che anche lui percorre quasi ogni giorno. "Potrei comprendere il pedaggio su una strada completamente nuova, come sarà la tratta C di Pedemontana, ma è difficile da comprendere per un tratto di strada già esistente e percorsa da anni gratuitamente da migliaia di persone", commenta. "Così si costringe chi oggi percorre già questa strada a sborsare 100 euro al mese. Può non essere un problema per chi ha rimborso spese, per chi usa mezzi aziendali, per i camion, ma per tutti gli altri utenti può diventare un problema economico".