Chiusi due ponti sul Villoresi. Via ai lavori di riqualificazione

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del ponte ciclopedonale di attraversamento sul canale Villoresi che collega via Meda con via Lodi, nei pressi della Cascina Faipò.

L’intervento di riqualificazione interessa il rifacimento della pista ciclopedonale di attraversamento, compresa la sostituzione dell’assito di legno oramai fortemente ammalorato.

Quest’ultimo sarà sostituito con materiale sintetico rigenerato ad effetto legno, molto più duraturo alle intemperie e con bassa manutenzione. Anche i numerosi graffiti che deturpano le pareti di mattoni della struttura saranno ripuliti per restituire decoro all’attraversamento sul canale Villoresi e riportare le pareti all’origine senza scritte e disegni. "Questo passaggio è particolarmente utilizzato dai frequentatori del centro sociale anziani di Cascina Faipò e da tutti coloro che dal quartiere residenziale raggiungono in bicicletta o a piedi il parco Grubria – afferma l’assessora allo Sviluppo sostenibile del territorio Elisabetta Radaelli –. L’intervento di riqualificazione si rende dunque particolarmente significativo per restituire agli utenti sicurezza nella sua percorrenza".

I lavori prevedono anche la manutenzione straordinaria sul ponticello del canale Villoresi che collega la pista ciclopedonale dell’alzaia nord con la pista ciclopedonale dell’alzaia a sud nei pressi del confine con Nova Milanese. Anche qui l’assito in legno ammalorato sarà sostituito con materiale rigenerato ad effetto legno.

La progettazione delle opere è stata preceduta dalle indagini statiche che hanno rassicurato sulla stabilità dei due ponti sul Villoresi oggetto dei lavori di riqualificazione. Tali opere rientrano negli impegni dell’operatore privato relativi alla convenzione urbanistica di permesso di costruire convenzionato della Società Agricola Palma che prevede attività di allevamento cavalli ed annesso maneggio, opera conforme al Piano di governo del territorio.

Il quadro economico relativo ad entrambi gli interventi sui due ponti ciclopedonali ha un valore stimato in 92.810 euro, interamente a carico dell’operatore privato. I due ponti sono stati quindi chiusi per il passaggio sia dei pedoni sia che delle biciclette per la manutenzione straordinaria.

I lavori dureranno presumibilmente fino alla fine del mese di luglio. L’area di cantiere è videosorvegliata per la sicurezza di chi transita nei pressi della zona interessata dai lavori.