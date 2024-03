Chiude Banco Fresco: "C’è troppa concorrenza". A casa venti dipendenti

Banco Fresco chiude. Se il 24 novembre 2022 c’era stato il taglio del nastro con l’inaugurazione ufficiale a cui aveva preso parte anche l’amministrazione comunale, domani sarà l’ultimo giorno di attività del punto vendita della catena food retail specializzata nei freschissimi, situato in via Pastrengo. Con una nota l’azienda spiega che "nell’ottica di una ridefinizione di un nuovo format dei propri store, di minore estensione e ubicati in città, Banco Fresco ha annunciato alla rappresentanza sindacale unitaria aziendale la chiusura dei propri punti vendita di Varedo e Osio Sotto poiché le loro performance, anche a causa di aperture nelle vicinanze di insegne competitor, erano pesantemente disallineate con gli obiettivi minimi di fatturato". Nei pressi dell’area vendita di Banco Fresco a Varedo erano già presenti alla data di apertura attività commerciali (un grosso supermercato nella stessa via Pastrengo e un discount a poche centinaia di metri in via Stelvio). Nella nota si legge anche: "A tutti i dipendenti delle due strutture coinvolti nel piano di riorganizzazione (per Varedo si tratta di 20 persone, ndr) Banco Fresco ha prospettato diverse misure compensative, quali un indennizzo economico pari a diverse mensilità, l’accesso all’indennità di disoccupazione e il supporto di una primaria società per il lavoro al fine di facilitare il loro ricollocamento presso altre aziende del territorio".

Per la catena, Varedo rappresentava il settimo punto vendita aperto poco meno di un anno e mezzo fa, con un innovativo modello di vendita ispirato al mercato coperto di una volta con tutte le categorie merceologiche che vanno dall’ortofrutta, cuore centrale dell’offerta, ai formaggi e latticini, la macelleria, la salumeria e la pescheria. Ma non solo. Il punto vendita di via Pastrengo è stato anche il primo ad avere un consistente ampliamento delle categorie merceologiche con un reparto dedicato ai surgelati e la vendita di pane di differenti tipologie. Intanto sul sito di Banco Fresco, alla voce “Lavora con noi“ si cercano addetti alla panetteria per il prossimo punto vendita di Muggiò. I criteri relativi all’apertura sono gli stessi: Banco Fresco si impegna a salvaguardare il più possibile l’ambiente, seguendo una policy a basso impatto ambientale, secondo cui la gran parte dei prodotti del reparto ortofrutta sono venduti sfusi e con un uso ridotto di packaging, l’utilizzo di energie rinnovabili e metodi di produzione sostenibili.