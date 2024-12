"Chissà se arriverà anche il metrò"

"La fermata forse riusciremo a vederla realizzata, mentre per il prolungamento della metropolitana ho i miei dubbi. La linea Rossa da Sesto a Bettola era stata promessa per il 2015. Siamo alla fine del 2024 e ancora nulla di fatto. Nel frattempo sono state realizzate la linea Lilla e quella Blu. Figuriamoci se la M5 arriverà davvero fino alla Villa Reale di Monza. Tanto è vero che nei mesi scorsi si parlava di un aumento dei costi di 440 milioni, mentre adesso sono già aumentati a 480. Ma ci dobbiamo credere ancora? Sono tanti i controsensi a Monza. Non si capisce perché in via Mentana, all’ex Macello ci sia rischio idrogeologico, mentre pochi metri prima, sul terreno dell’ex carcere non c’è e quindi si può costruire".