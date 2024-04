Chiacchiere e canzoni. Un faccia a faccia con Giuliano Sangiorgi

Un po’ concerto, un po’ chiacchierata, tra canzoni sotto una veste inedita, aneddoti e retroscena. È l’evento che si terrà oggi alle 21 al Teatro San Rocco di Seregno e che avrà per protagonista Giuliano Sangiorgi, noto al grande pubblico come leader della band dei Negramaro. Lo spettacolo inaugurerà la nuova edizione della rassegna Il Circolo delle 12 Lune, organizzata dal Comune. Sangiorgi dialogherà con lo scrittore e critico musicale Michele Monina, ripercorrendo le tappe della sua carriera, svolta in gran parte con la rock band salentina diventata celebre con “Mentre tutto scorre“ e con la cover di “Meraviglioso“ di Modugno, ma che è passata anche per collaborazioni con Jovanotti, Bocelli e Celentano e per le esperienze di compositore di colonne sonore per il cinema e di romanziere.

F.L.