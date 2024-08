"Che emozione l’Arena di Verona". Michele Spotti dirige Turandot in tv

Il direttore d’orchestra di Cesano Maderno, Michele Spotti, sarà protagonista della Turandot rappresentata all’Arena di Verona che verrà trasmessa in Tv stasera su Rai3. Il 31enne, attuale direttore del Teatro dell’Opera di Marsiglia, ha diretto coro e orchestra della produzione messa in scena con più repliche nel mese di giugno nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona e ripresa dalle telecamere Rai che la proporranno oggi in prima serata. Il capolavoro di Puccini è rappresentato nella versione curata dal regista Franco Zeffirelli. Spotti ha guidato per la prima volta orchestra e coro dell’Arena di Verona in occasione del Concerto di Natale in Senato lo scorso dicembre. "Dirigere all’Arena di Verona è un sogno, si realizza in un anno del tutto particolare visto che celebriamo il centenario della scomparsa di Puccini" ha ricordato Spotti. A colpirlo durante lo spettacolo è stato soprattutto il silenzio dei 12mila sugli spalti. "Avvertire il silenzio assoluto di 12mila persone è una esperienza che non capita spesso nella vita. Bisogna essere lì per capire quanto sia emozionante. Tutti lì in attesa delle note, delle voci". Per il direttore d’orchestra cesanese è alle porte un nuovo appuntamento prestigioso: a settembre inaugurerà la celebre rassegna “MiTo“, uno degli appuntamenti di massa più importanti per la musica classica. "Mi piace avvicinarmi a ogni tipo di pubblico. È importante uscire dai teatri. Anche l’Arena ha un lato pop che mi contraddistingue".

Gabriele Bassani