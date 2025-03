Cesano sempre più digitale. Servizi web, occasione da scoprire. E l’assistenza si fa al mercato

Assistenza al mercato per aiutare anziani e persone in difficoltà ad accedere ai servizi online del Comune. L’Urp ha installato una postazione provvisoria in piazza Facchetti, in occasione del mercato settimanale. Presenti, oltre agli operatori, anche il sindaco Gianpiero Bocca e il vicesindaco Francesco Romeo, che hanno invitato le persone a conosce le opportunità offerte dai servizi digitali. In particolare, accedendo al portale per i servizi online del Comune, è possibile presentare la domanda di assegno di maternità o quella per il contrassegno parcheggio invalidi (pass disabili). Sempre dal portale si possono compilare e inviare le istanze alla pubblica amministrazione, consultare i propri dati anagrafici e stampare autocertificazioni precompilate. Si possono richiedere certificati anagrafici rilasciati da Anpr (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), avviare le pratiche di residenza (iscrizione o variazione), inviare domanda di iscrizione/cancellazione albi Giudici popolari, Presidenti di seggio, Scrutatori.

Sempre dal portale online del Comune è possibile anche inviare e consultare le richieste di iscrizione ai servizi scolastici (trasporto, Pre e Post scuola), consultare i dati relativi alla propria posizione Tari, consultare i dati relativi a eventuali contravvenzioni del Codice della strada, effettuare pagamenti PagoPA diretti al Comune. L’accesso al portale può avvenire tramite Spid o Carta d’identità elettronica. Lo Sportello di Inclusione Digtale che fornisce assistenza per l’accesso a questo tipo di servizi è sempre attivo all’Urp di Cesano Maderno, mentre sono previste altre iniziative di presentazione itinerante in città.

Ga.Bass.