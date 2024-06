Cesano Maderno, lotta alle barriere architettoniche: tre milioni per il sottopasso ferroviario

Cesano Maderno (Monza e Brianza) – È stato raggiunto un accordo di massima del Comune con Regione Lombardia per la rimozione delle barriere architettoniche al sottopasso mentre con Ferrovienord è in dirittura l’arrivo la convenzione per la realizzazione del sovrappasso pedonale nei pressi della vecchia stazione. I tempi sono maturi per la soluzione di due dei nodi più problematici della viabilità cittadina per pedoni, ciclisti e persone con disabilità motorie.

Dalla Regione arriveranno i circa 3 milioni di euro necessari a rendere il sottopasso di via Battisti finalmente transitabile in sicurezza anche alla cosiddetta “utenza debole", mentre il Comune è pronto a investire circa 2 milioni di euro per il sovrappasso che avrà il compito di impedire ulteriori tragedie al passaggio a livello di Corso Libertà.

"Il sottopasso di via Battisti - dice il sindaco Gianpiero Bocca - ha avuto da sempre problemi legati all’accessibilità. Ho fin da subito ritenuto prioritario favorire la risoluzione di questa criticità dando continuità alla ciclabilità, peraltro nel frattempo modificata e ampliata in quella zona, e sostituendo le scale con uno scivolo che modifichi l’attuale parete sud dell’infrastruttura".

"Si tratta di un collegamento strategico per il nostro territorio, unendo i popolosi quartieri di Binzago e della Sacra Famiglia, e ha bisogno di essere reso accessibile e più sicuro. L’attività di coinvolgimento di Regione Lombardia è partita grazie a un lavoro di squadra con il consigliere regionale Gigi Ponti. Lo ringrazio per il suo impegno per la nostra città e in particolare per questo intervento fondamentale, oggetto di un’interrogazione presentata pochi giorni fa in Commissione Trasporti, a cui l’assessore competente Claudia Terzi ha risposto assicurando la destinazione del finanziamento per l’adeguamento del sottopasso. Ringrazio pertanto anche l’assessore regionale Terzi per questa garanzia, che auspico possa essere concretizzata quanto prima".

Per quanto riguarda, invece, il sovrappasso della vecchia stazione, questo intervento, come ricorda il sindaco, rientra in un piano di rinnovamento che comprende anche la demolizione dei vecchi marciapiedi e il rifacimento delle recinzioni rispetto all’asse di via Solferino e via Monteverdi. L’opera di scavalcamento del passaggio a livello di corso Libertà sarà pagata dal Comune di Cesano Maderno ma realizzata da Ferrovienord.

Continua invece come da programma l’intervento al confine nord con Seveso, dove si sta realizzando la Tangenziale Nord come opera di compensazione di Pedemontana, che consentirà anche in questo caso il superamento della linea ferroviaria. Sul sottopasso di via Battisti è intervenuto anche il consigliere regionale Ponti: "Ci è stato assicurato che l’opera è considerata una priorità e che si cercherà di reperire le risorse con l’assestamento di bilancio che sarà discusso a luglio in aula".