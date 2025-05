Travolta e uccisa dal treno. La vittima è una 14enne

Una nuova tragedia al passaggio a livello in centro a Cesano Maderno: una ragazzina di appena 14 anni ha perso la vita ieri sera travolta da un treno diretto a Milano, mentre attraversava i binari, quasi certamente con le sbarre abbassate. La tragedia si è consumata poco dopo le 19. Secondo una prima ricostruzione la ragazzina, residente in città, ha attraversato i binari dal centro verso la galleria commerciale del Gigante. In quel momento transitava un treno diretto a Milano che l’ha travolta. Tra i primissimi ad accorrere sul posto il sindaco Gianpiero Bocca, che stava proprio transitando in bici da quel punto per rientrare a casa dal municipio. "Ho sentito il fischio del treno, la frenata e poi la gente che ha cominciato a urlare. Mi sono girato e ho visto una scena terribile", ha raccontato, ancora scosso. Sul posto sono intervenuti rapidamente diversi mezzi di soccorso, tra ambulanza, automedica, vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e polizia ferroviaria. Purtroppo per la ragazza non c’era più nulla da fare, è morta sul colpo. La circolazione ferroviaria sulla linea S4 di Trenord è stata sospesa da Palazzolo Milanese a Seveso per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. Negli ultimi anni, il passaggio a livello di corso Libertà a Cesano Maderno è stato teatro di gravi incidenti ferroviari, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dell’area.

L’ultimo risale al 24 gennaio 2023, quando un uomo di 92 anni è stato travolto e ucciso da un treno mentre attraversava i binari con le sbarre abbassate. Il 12 dicembre 2017 a perdere la vita era stata una coppia di anziani coniugi, 75 e 78 anni, investita mortalmente da un treno regionale mentre attraversava i binari con le sbarre abbassate. Nel 2013, una donna di 45 anni, di origine georgiana, era stata travolta da un treno mentre attraversava i binari, anche lei mentre le sbarre erano abbassate. Su quello stesso attraversamento è in programma la realizzazione di una passerella sopraelevata, sul modello di quella realizzata recentemente nella vicina Varedo, per offrire a pedoni e ciclisti la possibilità di oltrepassare i binari con le sbarre abbassate: il progetto è già stato approvato e ha avuto il via libera con accordo economico tra Comune e Ferrovienord. I lavori dovrebbero partire a breve.