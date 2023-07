Cesano Maderno, l'Amministrazione avvia la revisione del PGT

La città del futuro si disegna insieme anche con un’assemblea estiva all’aperto. L’Amministrazione comunale di Cesano ha avviato di revisione del Pgt a 10 anni dall’approvazione dell’ultimo aggiornamento. In questa fase intende allargare il più possibile le possibilità di partecipazione dei residenti per raccogliere indicazioni sulla pianificazione urbanistica, che punterà in maniera specifica sul tema della sostenibilità ambientale. "I temi legati alla riduzione del consumo di suolo e alla rigenerazione urbana, da un lato, e la risposta a problemi come l’emergenza abitativa attraverso soluzioni innovative per l’housing sociale, dall’altro, rappresentano una bussola nell’elaborazione del nuovo Piano" spiega una nota dell’Amministrazione comunale, che punta sul "coinvolgimento della società civile in tutte le sue componenti, perché solo con un dialogo aperto e la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni, delle imprese e di tutti gli attori interessati, sarà possibile ottenere uno strumento che risponda in modo efficace alle esigenze della comunità". Per questo l’Amministrazione ha organizzato un incontro pubblico, stasera alle 21, nell’area cinema del Parco Arese Borromeo.

Saranno presenti il sindaco, Gianpiero Bocca, l’assessore all’Urbanistica, Massimiliano Bevacqua, il dirigente dell’Area tecnica Bruno Cirant e il funzionario dell’Urbanistica Enrico Galeazzi. L’invito alla partecipazione è rivolto a cittadini, imprese, associazioni, per conoscere e per ricevere indicazioni e chiarimenti su come prendere parte attivamente al percorso che condurrà al nuovo Pgt. C’è tempo sino alla fine di settembre per trasmettere al Comune idee, spunti e proposte. "Rivolgo a tutti l’invito a partecipare a questo importante processo di pianificazione - dichiara il sindaco -, vogliamo condividere con i cittadini la nostra visione di futuro per la città, raccogliendo il loro contributo attivo". "È giunto il momento - aggiunge l’assessore Bevacqua - di dare inizio a una nuova fase di riflessione e progettazione che possa rendere la nostra città sempre più sostenibile, attenta e inclusiva. Il PGT riguarda anche la promozione di una maggiore coesione sociale".

Gabriele Bassani